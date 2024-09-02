Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos enflasyon rakamları beklenti ne?
Ağustos ayı sona erdikten sonra enflasyon oranı merak edilmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı ne zaman duyurulacağı araştırılıyor. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos enflasyon rakamları beklenti ne?
Her ay düzenli olarak açıklanan enflasyon rakamlarında son olarak temmuz ayında yurt içi üretici fiyat endeksi Yİ-ÜFE yıllık yüzde 41,37 arttı, aylık yüzde 1,94 arttı. TÜFE yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23 artmıştı. Peki, Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ağustos enflasyon rakamları beklenti ne?
TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.
TEMMUZ ENFLASYON RAKAMLARI
TÜİK, temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) değişim 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 3,23, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 28,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 65,93 olarak gerçekleşti.
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