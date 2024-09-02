SED ödemeleri ne zaman? 2024 SED yardımı ne kadar? Çocuğu okula giden ailelere destek yardımı...

Yayınlanma: 02.09.2024 - 09:42

Güncelleme: 02.09.2024 - 09:42

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuğunu okula göndermekte zorlanan ihtiyaç sahibi ailelere, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) kapsamında maddi yardım yapılacağını duyurdu. Peki, SED ödemeleri ne zaman? 2024 SED yardımı ne kadar? 2024 SED yardımı başvuruları nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2024 SED ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemeler genellikle ay ortasında hesaplara geçiyor. Ağustos ayında ödemeler, 9 Ağustos'tan itibaren hesaplara yatırılmaya başlanmıştı. Eylül ayı ödemeleri için henüz net bir tarih açıklanmadı, ancak ödemelerin yine ay ortasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiğinde, haberimiz güncellenecektir.

2024 SED YARDIMI NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla birlikte, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) kapsamında ödeme oranları ve tutarları açıklandı. Bu destek kapsamında çocuklu ailelere yönelik belirlenen ödemeler şu şekildedir:

Okul öncesi çocuklar için 4 bin 312 lira,

İlköğretime devam eden çocuklar için 6 bin 468 lira,

Ortaöğretime devam eden çocuklar için 6 bin 899 lira,

Ortaöğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuklar için 4 bin 312 lira,

Yükseköğrenime devam eden gençler için 7 bin 761 lira,

Kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 3 bin 449 lira destek ödemesi yapılacaktır.

2024 SED YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

SED destek ödemesi başvurusu yapmak isteyenler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine bir dilekçe ile şahsen başvurabilirler. Bunun yanı sıra, e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. "https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru" adresinden "Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti Ön Başvurusu" gerçekleştirilir. Başvuru sonrasında, meslek elemanları (sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni, sosyolog) müracaatçı ile ön görüşme yapar. Sosyal ve ekonomik desteğe uygun olduğu değerlendirilen müracaatçılar için dosya açılır ve sosyal inceleme gerçekleştirilir. İnceleme sonucunda, desteğin verilmesine uygun görülen aileler için gerekli işlemler başlatılır.