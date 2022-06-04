Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından TÜİK'e 20 kişilik atama
Dün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Resmi Gazete'de yayımlanan bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararı arasında TÜİK'e atanan 20 bölge müdürü olması dikkat çekti.
Dün açıklanan enflasyon rakamlarından sonra,Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) mayıs enflasyonunun açıklanmasının birkaç gün öncesinde enflasyonu hesaplayan birimin yöneticisinin istifa ettiği gündemde yer alırken mayıs ayının sonlarında da TÜİK Fiyat İşleri Daire Başkanı Cem Baş, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 'görevden affını' istemişti.
BU KEZ ATAMA YAPILDI
Son günlerde sık sık istifa haberi duyduğumuz TÜİK'e bu kez de 20 bölge müdürü atandı.
Resmi Gazete'de yer alan haberde 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince TÜİK Başkanlığında açık bulunan 20 ile bölge müdürü atandığı belirtildi.
Atama listesi şöyle:
TÜİK AÇIKLAMA YAPTI: 'ASALETEN'
TÜİK Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada "Vekâleten görevini yürüten Bölge Müdürlerimiz aynı görevlerine asaleten atanmışlardır" ifadesine yer verildi.
TÜİK tarfaındna yapılan açıklama şöyle:
"4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği vekâleten görevini yürüten Bölge Müdürlerimiz aynı görevlerine asaleten atanmışlardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı gereği vekâleten görevini yürüten Bölge Müdürlerimiz aynı görevlerine asaleten atanmışlardır.— tuik.gov.tr (@tuikbilgi) June 4, 2022
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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