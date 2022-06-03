Tepki çeken verilerin ardından TÜİK'te dikkat çeken istifa

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) mayıs enflasyonunun açıklanmasının birkaç gün öncesinde enflasyonu hesaplayan birimin yöneticisinin istifa ettiği ortaya çıktı. Mayıs ayının sonlarında da TÜİK Fiyat İşleri Daire Başkanı Cem Baş, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 'görevden affını' istemişti.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 18:00
Tepki çeken verilerin ardından TÜİK'te dikkat çeken istifa
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Yüksek enflasyon verileri Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin boyutlarını her geçen gün gözler önüne sererken Bloomberg'te yayımlanan bir iddia gündemin üst sıralarına taşındı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) tüketici fiyat endeksini hesaplayan birime başkanlık eden Mustafa Teke'nin, geçen aya ait yüksek enflasyon verileri yayımlanmadan birkaç gün önce görevinden istifa ettiği kaydedildi.

Bloomberg'te, Beril Akman imzasıyla yayımlanan habere göre, güvenlik gerekçesiyle adı açıklanmayan kaynak, Teke'nin yerini Yelda Ayaz'ın aldığını öne sürdü. Bloomberg'in ulaştığı TÜİK, istifalar hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

İstifa, TÜİK'in enflasyon hesaplamalarından sorumlu baş istatistikçisi Cem Baş'ın sağlık nedenleriyle görevi bırakmasının ardından, bir aydan kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Ajans başkanı, bir yıl sürmeyen görev süresinin ardından ocak ayında sağlık sorunlarını gerekçe göstererek 'görevden affını' istemişti.


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