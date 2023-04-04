Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi değişti
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihi 4 Mayıs 2023 olarak değiştirildi. Önceki takvim 11 Mayıs olarak görülüyordu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde yapılan değişiklikle Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihinin 4 Mayıs 2023 olarak güncellendi.
Açıklamada, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim'' adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde daha önce yılın 2. Enflasyon Raporu'nun 11 Mayıs 2023'te yayımlanacağı açıklanmıştı.
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