Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi değişti

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihi 4 Mayıs 2023 olarak değiştirildi. Önceki takvim 11 Mayıs olarak görülüyordu.

AA
Yayınlanma: 04 Nisan 2023 - 12:27
Enflasyon Raporu'nun yayım tarihi değişti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi metninde yer alan Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde yapılan değişiklikle Enflasyon Raporu 2023-II yayım tarihinin 4 Mayıs 2023 olarak güncellendi.

Açıklamada, Enflasyon Raporu yayım tarihlerine ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/takvim'' adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantıları ve Rapor Takvimi'nde daha önce yılın 2. Enflasyon Raporu'nun 11 Mayıs 2023'te yayımlanacağı açıklanmıştı.


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