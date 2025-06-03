Enflasyon verileri açıklandı: Kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon oranına göre, haziran ayında ev ve işyerleri için tavan kira artış oranı belli oldu. Buna göre, haziran ayındaki kira artış sınırı yüzde 45,80 olarak hesaplandı.

TÜİK verilerine göre 2025 mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 35,41 seviyesinde gerçekleşti. Bu verilere dayanarak haziran ayı kira artış oranı da yüzde 45,80 olarak ortaya çıktı.

Ayrıca TÜFE’de mayıs ayında önceki aya göre yüzde 1,53, geçen yılın Aralık ayına kıyasla yüzde 15,09 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,41 artış kaydedildi. On iki aylık ortalamalara göre ise artış oranı yüzde 45,80 oldu.

Hatırlanacağı üzere mayıs ayında ev ve işyerleri için tavan kira artış oranı yüzde 48,73 olarak açıklanmıştı.

KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Kira artış oranı bir kira sözleşmesinde yıllık olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranını ifade eder.

Türkiye'de bu oran, TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamasına göre belirlenmektedir.

2022 yılında yürürlüğe giren düzenlemeye göre, kiracı ile ev sahibi arasında anlaşmazlık çıkması halinde kira artışı en fazla TÜFE oranında yapılabilmektedir.

Örneğin, 2023 yılı TÜFE ortalaması yüzde 64,77 olarak açıklandığı için 2024 yılında 5 bin TL olan bir kira, en fazla 8 bin 238 TL'ye yükseltilebilmektedir.

Ancak bu sınırlama yalnızca mevcut kiracılar için geçerlidir; yeni kiralanan dairelerde kira bedelleri piyasa koşullarına göre serbestçe belirlenebilmektedir.

Ayrıca, tarafların karşılıklı anlaşması halinde TÜFE oranının üzerinde bir artış da yapılabilmektedir.