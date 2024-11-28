Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:28

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:28

Kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Kasım ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte, sözleşme yenileme zamanı gelen kiracılar, güncel TÜFE oranı üzerinden zam yapacak. Peki, Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyonu ne kadar?

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Açıklamaya göre; Kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekimde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 62,02, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43,93 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,88, Yİ-ÜFE yüzde 1,29 artış gösterdi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 39,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,58 oldu. Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 27,17, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 32,24 olarak gerçekleşti.

Buna göre TÜFE, yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yİ-ÜFE de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçti. TÜFE, Temmuz 2023'te yüzde 47,83, Yİ-ÜFE de Mart 2021'de yüzde 31,2 olarak hesaplanmıştı.