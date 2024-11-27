Yayınlanma: 27.11.2024 - 09:40

Güncelleme: 27.11.2024 - 09:40

Kış Gündönümü olarak kabul edilen bu olayın ayrıntıları ve bu yıl hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Peki, En uzun gece ne zaman? Türkiye'de en uzun gün hangi ilde yaşanacak? Günler ne zaman uzayacak?

EN UZUN GECE NE ZAMAN?

Kış gündönümü 21 Aralık tarihinde başlar, güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi'ne dik geldiği an. Kuzey yarımkürede günler uzamaya, güney yarımkürede kısalmaya başlar.

Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarımkürede kışın, güney yarımkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarımkürede en uzun gündüz, Kuzey yarımkürede en uzun gece yaşanır.

Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

TÜRKİYE'DE EN UZUN GÜN HANGİ İLDE YAŞANACAK?

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık 2024 Cumartesi günü ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanacak.

GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?

Gündönümü ya da gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve Güneş'in yarımkürelerde en büyük açılarla düştüğü günlerdir.

Ufukta güneşin doğma ve batma noktasında o gün güneş "yerinde sabit" duruyormuş hissi verir. Bulunulan yarımküreye göre gündüzlerin veya gecelerin, kısalmaya veya uzamaya başladığı tarihlerdir.