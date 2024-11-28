Yayınlanma: 28.11.2024 - 09:24

Güncelleme: 28.11.2024 - 09:24

Özel yetenekli öğrencilerin katılacağı BİLSEM başvuruları 25 Kasım'da başladı. Başvuruda bulunan öğrenciler ise şimdi 2024 BİLSEM sınavının yapılacağı tarihi sorguluyor. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? BİLSEM sınavı ayrıntıları neler?

2024 BİLSEM SINAVI NE ZAMAN?

11 Aralık’ta yapılacak olan ön değerlendirme sınavına katılacak öğrencilerin giriş belgeleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden erişime açılacak.

BİLSEM SINAVI AYRINTILARI NELER?

Ön değerlendirme uygulamaları 21 Aralık 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılacak. 28 Şubat 2025’te ise bireysel değerlendirme aşamasına katılmaya hak kazanan öğrencilerin listesi ilan edilecek.

Bu aşamada sonuçlara itiraz etmek isteyen veliler, 3-7 Mart 2025 tarihlerinde başvurularını yapabilecek. İtirazların değerlendirilmesi 10-14 Mart tarihleri arasında tamamlanacak.

Bireysel değerlendirme uygulamaları için randevular 10-21 Mart tarihleri arasında oluşturulacak ve 26 Mart'ta giriş belgeleri e-Okul üzerinden erişime açılacak. Bireysel değerlendirme süreci ise 14 Nisan - 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından, BİLSEM’e kayıt hakkı kazanan öğrenciler 4 Temmuz 2025’te duyurulacak. İtirazlar 7-11 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 14-25 Temmuz’da sonuçlandırılacak.