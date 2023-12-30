Yayınlanma: 30.12.2023 - 09:40

Güncelleme: 30.12.2023 - 09:40

TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Verilerle birlikte memur ve emeklisininin maaşı belirlenecek. Peki, Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde?

ARALIK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.

KASIM AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

TÜİK tarafından açıklanan Kasım ayı enflasyon oranları TÜFE yüzde 3.28 artarken, yıllık bazda 61.98 olmuştu. Kasımda en çok artış yüzde 11,17 ile konutta görüldü. TÜİK verilerine göre, kasım ayında TÜFE yüzde 3,28 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 61,98'e yükseldi.