Memur maaş zammı için gözler 3 Ocak'ta... Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon tahmini belli oldu
Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte netleşecek. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,19 artacağını tahmin ediyor. Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.
2023 yılının son enflasyon rakamları 3 Ocak Çarşamba günü açıklanacak.
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından çarşamba günü açıklanacak aralık enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Buna göre, ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,19 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,90, en yüksek yüzde 3,60 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi kasımda yüzde 3,28 artış göstermişti.
Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,98 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,19'a çıkacağı hesaplanıyor.
Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de aralıkta yüzde 42,39 oldu.
2023 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:
|Tarih
|Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde)
|Aylık Beklenti (Yüzde)
|Gerçekleşme (Yüzde)
|Ocak
|44,55
|3,66
|6,65
|Şubat
|51,57
|3,52
|3,15
|Mart
|49,56
|2,86
|2,29
|Nisan
|46,26
|2,65
|2,39
|Mayıs
|48,54
|0,07
|0,04
|Haziran
|42,07
|3,91
|3,92
|Temmuz
|61,01
|9,07
|9,49
|Ağustos
|65,51
|7,32
|9,09
|Eylül
|65,50
|5,00
|4,75
|Ekim
|68,73
|4,08
|3,43
|Kasım
|66,80
|3,68
|3,28
|Aralık
|65,19
|3,19
GÖZLER MEMUR VE EMEKLI ZAMMINDA
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin belli olmasının ardından memur ve emekliler de yeni yıldaki zam oranını merak ediyor. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri haftaya açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Net rakam enflasyonun ardından netleşecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsada büyük kayıp yaşamıştı!
- Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?
- MHP adayını destekleyecek!
- Sen misin mahrem bilgilere sahip çıkan!
- Dünya, Moskova'daki bu çılgın partiyi konuşuyor!
- ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’
- 2024'te hangi burçlar evlenecek? O dört burç hangileri?
- Asgari ücrette 2 TL'nin gizemi çözüldü
- Murat Ağırel gündeme getirmişti!
- Burcunuza göre kaç yaşında ebeveyn olacaksınız?