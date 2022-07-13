Euro bölgesinde sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış kaydetti

Euro bölgesinde sanayi üretimi Mayıs ayında yüzde 0.8 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Reuters
13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:33
Euro bölgesinde sanayi üretimi beklentilerin üzerinde artış kaydetti
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Reuters anketine katılan ekonomistler veride yüzde 0.3'lük bir artış yaşanmasını beklerken yüzde 0.8'lik bir artış yaşandı.

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat verileri Euro kullanan 19 ülkede sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 1.6 artış yaşandığına işaret etti.


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