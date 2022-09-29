Enflasyonda yeni zirve bekleniyor

29 Eylül 2022 Perşembe, 07:00

Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) eylül ayında gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının da etkisiyle aylık yüzde 3.8 artması yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 84.63'e yükselmesi bekleniyor.

Reuters'ın 11 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83.5 ila yüzde 85.35 arasında yer alıyor. TÜFE en son Temmuz 1998 döneminde yüzde 85.3 artış kaydetmişti.

BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA BEKLENTİSİ

Yükselen enflasyona rağmen iktisadi faaliyette ivme kaybının devam ettiğine dikkat çeken TCMB geçen hafta politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 12 seviyesine çekti. Ekonomistler ilk yarıda güçlü büyüyen Türkiye ekonomisinin küresel finansal koşullar sebebiyle büyümenin yılın kalanında yavaşlamasını bekliyorlar.

Ankette aylık enflasyonun ise yüzde 3.75 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor; tahminler yüzde 3.1 ila yüzde 4.1 bandında yer alıyor. Aylık artışın sebebi olarak yaz mevsiminin sona ermesi ile birlikte yükselen gıda fiyatları, doğalgaz ve elektrik zamlarının doğrudan ve dolaylı etkileri gösteriliyor.

'ENERJİ ZAMMININ ETKİSİ 2 PUANI GEÇEBİLİR'

Eylül ayı başında elektrik ve doğalgazın birim fiyatına, ithalat fiyatınlarındaki artış nedeniyle abone gruplarına göre yüzde 20 ile yüzde 50 arasında zam yapıldı. Ekonomistler zammın enflasyona etkisinin iki puanı geçebileceğini belirtmişti.

Reuters'ın bugün tamamladığı ankette yıl sonu tahmini yüzde 72.25 oldu. Yılboyunca yapılan anketlerde 2022 yılsonu tahminleri Rusya-Ukrayna savaşının enerji ve tahıl fiyatlarına etkisi ve TL'nin değer kaybı sebebiyle sert yükselirken son üç aydır tahmin revizyonları sınırlı kaldı.

TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini ise yüzde 60.4 seviyesinde bulunuyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin önümüzdeki yılın ilk ayları itibarıyla enflasyon sorununu arkada bırakacağını açıklamıştı.

Hükümet düşük faiz ile üretim ve ihracatı destekleyen bir ekonomi programı uygulayarak kronik cari açığı fazlaya çevirdikten sonra enflasyon ile mücadele etmeyi hedefliyor. Fakat devam eden Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle yükselen enerji fiyatlarının yarattığı süreçlerin Türkiye'nin programını tehlikeye sokmasından endişe ediliyor.