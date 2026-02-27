Enflasyondan faize dev ajanda netleşti: Türkiye ekonomisini mart ayında ne bekliyor?

Mart ayında Türkiye ekonomisi için yoğun bir veri akışı ve önemli açıklamalar gündemde olacak. Piyasalar, büyüme, enflasyon, sanayi üretimi, cari açık ve faiz kararlarını yakından takip edecek. Ekonomi yönetimi ve TÜİK’in açıklamaları yatırımcıların yönünü belirleyecek.

BÜYÜME VE İHRACAT VERİLERİ 2 MART’TA AÇIKLANACAK

Geçen yılın dördüncü çeyreğine ve 2025 yılına ilişkin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri 2 Mart’ta TÜİK tarafından duyurulacak. Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyümüştü. Aynı gün, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın şubat ayı ihracat rakamlarını açıklaması bekleniyor. Ocak ayında aylık ihracat takvim etkisiyle yüzde 3,9 azalış göstermiş, yıllıklandırılmış ihracat ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolar olmuştu.

ENFLASYON VERİSİ VE EKONOMİ YÖNETİMİ MESAJLARI 3 MART’TA

TÜİK, 3 Mart’ta şubat ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ocak ayında TÜFE aylık yüzde 4,84, Yİ-ÜFE yüzde 2,67 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 30,65, yurtiçi üretici fiyatlarında yüzde 27,17 olarak kaydedilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak enflasyonundaki artışın olumsuz hava koşulları ve dönemsel unsurlardan kaynaklandığını belirterek, "Arz yönlü adımlarla desteklenen dezenflasyon politikalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" demişti.

FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI, SANAYİ ÜRETİMİ VE CARİ AÇIK

TÜİK, 9 Mart’ta finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak. Ocakta en yüksek aylık reel getiri külçe altında gerçekleşmişti. 10 Mart’ta ise ocak ayı sanayi üretim endeksi paylaşılacak. 12 Mart’ta Merkez Bankası, ocak ayı ödemeler dengesi ve cari işlemler hesabı sonuçlarını duyuracak.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ VE TÜKETİCİ GÜVENİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Mart’ta şubat ayı merkezi yönetim bütçe sonuçlarını açıklayacak. 23 Mart’ta TÜİK tüketici güven endeksini, 25 Mart’ta iş gücü istatistiklerini, 30 Mart’ta ekonomik güven endeksi sonuçlarını paylaşacak. Mart ayının son günü ise şubat ayı dış ticaret ve iş gücü istatistikleri açıklanacak.

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARINDA

12 Mart’ta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıklayacak. Ocak toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizi 100 baz puan düşürülerek yüzde 37’ye çekilmişti.