Enflasyonla bir tuhaf mücadele... Zincir marketlerin kulağı çekildi!

Enflasyon ile mücadele için bambaşka yollar deneniyor. İktidar fiyat artışlarını kontrol etmek için zincir marketlere uyarılarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:32
Enflasyonla bir tuhaf mücadele... Zincir marketlerin kulağı çekildi!
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Yüksek enflasyon, jeopolitik riskler ve yargı krizi derken ekonomi yönetiminin işi iyice zora girdi.

İktidar artan gıda fiyatlarının önüne geçmek için binbir türlü yollar deniyor.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberine göre, ekonomi yönetimi zincir marketlerin patronlarıyla biraraya geldi.

Babacan, 'kontür atar gibi' günden güne değişen gıda ürünlerinin fiyatları konusunda marketlere uyarılar yapıldığını belirtti. 

Siyasi sorunlar nedeniyle gölgelenen ekonomik krizin büyüklüğü ve yarattığı tahribatı gölgelemek için her alanda operasyon yapıldığını belirten Babacan, ekonomide 'yamama' döneminin yaşandığını ifade etti.


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