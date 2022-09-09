‘Enflasyonla topyekun mücadele’yi unuttular

09 Eylül 2022 Cuma, 12:33

2019 yerel seçimler öncesi açılan tanzim satış noktaları dışında 'enflasyonla topyekun mücadele' kampanyası kapsamında bazı şirketler indirimler yapmıştı. Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından hayata geçirilen çalışma için ayrıca bir internet sayfası açılmıştı. Bu sayfada çalışamaya destek veren şirketlerin açıklamaları yer alıyordu. İnternet sitesinde yer alan şirketlerden öne çıkan bir su şirketinin anasayfada, "Ürünlerimizde “Enflasyonu Sıfırladık- yüzde 20 indirim” kampanyası ile Enflasyonla Topyekün Mücadele programına destek verdiğimizi bildirmek isterim" ifadesi yer alıyor. Şirketin o günden bu güne ürünlerine gelen zam yüzde 210'u aştı. Bakan Albayrak'ın sosyal medya hesabı Instagram üzerinden "affını" istemesinin ardından "Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı" sitesi unutuldu.

Programın 2018’de yapılan tanıtım toplantısında konuşan Berat Albayrak, “www.enflasyonlamucadele.org.tr adını verdiğimiz bu site bugün itibarıyla binlerce rakamı buldu. Eğer ulaşamadığımız, konuşamadığımız dostlarımız ve firmalarımız bu kampanyaya katılmak isterlerse, sitemiz ve ya Bakanlığımız üzerinden başvurularını yapabilir, katılımlarını sağlayabilir. Bu görsellerimizi oralardan indirerek kullanmaya hemen başlayabilirler" ifadelerini kullanmıştı.

Albayrak, vatandaşların da siteden bu güçlü mücadeleye destek veren firmaları tek tek takip edebileceğini vurgulamış, “Kamu bu süreçte öncü olacak dedik. Bugüne kadar özellikle kurdaki spekülatif ataklara karşı attığımız güçlü adımlarla enflasyonla mücadelede oldukça önemli başarı ortaya koyduk” demişti.

DESTEK VEREN SAYISININ 2500’Ü GEÇTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Açılan sayfada yer alan son haberin tarihi ise Ekim 2018. Haberde, “Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına katılan firma sayısı 2500’ü geçti” ifadesi yer alıyor. Metinde sayfada yer almasa bile pek çok şirketin ve sivil toplum kuruluşunun kampanyaya destek verdiği bilgisi bulunuyor.

Girilen son metinde dikkat çeken şu ifadeler yer alıyor:

“Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan program kapsamında ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısı üç haftada 2500’ü buldu.

Enflasyonla mücadelenin takibi amacıyla açılan ‘enflasyonlamucadele. org.tr’ internet sitesi üzerinden kampanyaya katıldığını ilan eden firma sayısı her gün katlanarak artıyor.

Aralarında perakende ticaretin önde gelen markalarının da bulunduğu çok sayıda firma, dernek, oda ve kurum açıklamalarıyla programa desteklerini ilan etti.

Mücadeleye destek veren firmalar, mağazalarında “Enflasyonla Topyekun Mücadele” logosunu kullanmaya başladı. Logoda, firmaların karar aldığı indirim oranları yer alıyor.

“enflasyonlamucadele.org.tr” internet sitesine kayıt yaptırmamasına rağmen pek çok oda, dernek, firma da ürünlerinde indirim taahhüdünde bulunarak sosyal medya hesaplarından paylaştıkları görsellerle kampanyaya destek verdiklerini açıkladı.”