Enflasyonu düşürmek için bel bağlamışlardı: Yabancı kaçıyor, borç büyüyor

Yayınlanma: 29.04.2025 - 09:51

Güncelleme: 29.04.2025 - 09:51

CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda, iktidarın reel sektörü çok büyük kur zararıyla karşı karşıya bıraktığına dikkat çekildi. “Faiz sebep enflasyon sonuç” politikasının reel sektörde milyarlarca liralık kur zararına yol açtığı anımsatılan raporda, “Merkez Bankası’nın verilerine göre reel sektörün döviz açığı, diğer bir ifadeyle kur riski bir önceki aya göre 7.3 milyar dolar, geçen yılın sonuna göre de 18.2 milyar dolar artarak 155.4 milyar dolara kadar çıktı” denildi. Reel sektörün ekonomide, 19 Mart sonrasında yaşanan sürece 155.4 milyar dolarlık kur riskiyle yakalandığı vurgulandı.

YABANCI KAÇTI

Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla başlayan sürecin ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürmek için “bel bağladığı” yabancı yatırımcıları da ülkeden yeniden kaçırdığına dikkat çekildi. Yabancı yatırımcıların, 19 Mart haftasında net 1 milyar 230 milyon dolar, ikinci haftasında net 3 milyar 549 milyon dolar, üçüncü haftasında net 3 milyar 766 milyon dolar, dördüncü haftasında net 4 milyar 341 milyon dolar ve 14-18 Nisan haftasında da net 866 milyon dolarlık satış yaptığı kaydedildi. 18 Nisan gününe kadar olan sürede ise yabancıların, Türkiye’deki portföylerinin net olarak toplam 13 milyar 744 milyon dolarlık kısmını sattıklarına işaret edildi.

HANİ HEDEF YOKTU?

Merkez Bankası’nın 2025 Para Politikası metninde döviz kurları ile ilgili olarak uygulayacağı politikayı, “TCMB’nin, döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedefi olmayıp, kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla herhangi bir döviz alım ya da satım işlemi yapılmayacaktır” şeklinde açıkladığı anımsatılan raporda, şöyle denildi:

“Merkez Bankası son beş haftada, dolar kurunu 38 lirada tutabilmek için en az 52 milyar dolar döviz sattı. Satmaya da devam ediyor. Bunu da şeffaf bir şekilde değil, nasıl ve hangi yöntemle yapıldığı bilinmeyen bir şekilde, yani arka kapıdan gizli-kapalı bir şekilde yaptı.”

HAZİNE’NİN DEV BORCU

Raporda, Hazine’nin iç ve dış borç stokunun martta bir önceki aya göre 360.2 milyar lira artarak ilk kez 10 trilyon lirayı aştığı ve 10 trilyon 271 milyar liraya kadar yükseldine de dikkat çekildi. Borç stokunda yılın ilk üç aylık döneminde 1 trilyon liradan fazla artış yaşandı. Borç stokunun, 5 trilyon 750 milyar liralık kısmını iç borçlar, 4 trilyon 520 milyar lirasını ise dış borçlar oluşturuyor.

İCRALAR ARTIYOR

Rapora göre, icra dairelerine 1 Ocak - 26 Nisan günleri arasında UYAP üzerinden gelen yeni dosya sayısı 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 5.8 oranında artarak 3 milyon 288 bin oldu. İcra dairelerine 2024 yılının aynı döneminde 3 milyon 109 bin yeni dosya gelmişti. UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan toplam dosya sayısı 26 Nisan itibariyle 23 milyon 283 bine yükseldi. Derdest dosya sayısı son bir yılda net olarak 1 milyon 454 bin adet arttı.