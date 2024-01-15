Engelli aylığı, evde bakım yardımı, yaşlı aylığı... Bakan Göktaş yüzde 50'lik zammı açıkladı: İşte yeni sosyal yardım ödemesi rakamları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız" dedi.

DHA
Yayınlanma: 15.01.2024 - 09:32
Engelli aylığı, evde bakım yardımı, yaşlı aylığı... Bakan Göktaş yüzde 50'lik zammı açıkladı: İşte yeni sosyal yardım ödemesi rakamları
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın zam yapıldığını söyledi. 

Bakan Göktaş'ın açıklamaları şöyle;

" Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildi. 

Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz. 

5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira olacak. Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı."

Bakan Göktaş, zamlı ödemelerin şubat ayında yapılacağını ifade etti.


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