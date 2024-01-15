Engelli aylığı, evde bakım yardımı, yaşlı aylığı... Bakan Göktaş yüzde 50'lik zammı açıkladı: İşte yeni sosyal yardım ödemesi rakamları

Yayınlanma: 15.01.2024 - 09:32

Güncelleme: 15.01.2024 - 10:08

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın zam yapıldığını söyledi.

Bakan Göktaş'ın açıklamaları şöyle;

" Şubat ayından itibaren söz konusu aylık ödemelerini artışlı bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız. Sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artışa gidildi.

Yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya yükseltiyoruz. Yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz.

5 bin 97 lira olan Evde Bakım Yardımı bu yılın ocak-temmuz dönemi için 7 bin 608 lira olacak. Çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkarıldı."

Bakan Göktaş, zamlı ödemelerin şubat ayında yapılacağını ifade etti.