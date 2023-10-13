AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'sosyal yardım' övüncü: Kapı kapı dolaşan devletimiz var

Yayınlanma: 13.10.2023 - 14:13

Güncelleme: 13.10.2023 - 14:13

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat'taki depremlerde uzvunu kaybeden depremzedeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Şairler Tepesi'nde bir araya geldi.

Burada konuşan Kaya, AKP'nin 11 milyon üyesiyle büyük bir aile olduğunu söyleyip deprem sonrası yaşadıklarını anlattı. Kaya şu ifadeleri kullandı:

"Ben depremin ilk günü çıkıp buraya geldim, gerçekten Kahramanmaraş'la tek bağım iki sınıf arkadaşım olan doktorun burada görev yapmasıydı. Onların ilk gün mesaj atarak 'hastanelerde çok ciddi desteğe ihtiyaç var' demeleri üzere buraya geldim. 1 aya yakın kadar Kahramanmaraş'ta kaldım ve gerçekten yapacak çok iş vardı. Buranın ihtiyacı vardı. Burada insanlarımızın derdine derman olmak için bir çabanın içerisinde yer aldık. Benim hayatımın dönüm noktalarından biri Kahramanmaraş depremi ve sizler için de öyle. Hayatımızda iz bırakan bir dönem oldu. Devletimiz dört bir koldan yaraları sarmak için ilk günden itibaren seferber oldu."

"Sosyal devlet" ilkesini AKP'nin hayata geçirdiğini öne süren Kaya, bu iddiasını sosyal yardım örneği üzerinden temellendirmeye çalıştı. Kaya, yoksullaşıp yardıma muhtaç bırakılan milyonlarca yurttaşa iktidarın önceki hükümetlerden daha hızlı ulaşmasıyla övünüp şöyle dedi:

"AK Parti öncesi dönemde yaklaşık 30'a yakın yerden evrak mühürletilerek insanlar sosyal yardım alıyordu. Şimdi, adeta kapı kapı dolaşan bir devletimiz var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ediyor. Bu kadar farklı bir dönüşüme Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza atıldı. Yoksullukla mücadele edeceğiz diye yola çıkan AK Parti, arz odaklı hizmet anlayışıyla ihtiyaç sahibi her vatandaşına ihtiyacı neyse ona yönelik hizmetlerini sunuyor" dedi.



