Bakan açıkladı: Yabancılara ne kadar sosyal yardım yapılıyor?

Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:04

Güncelleme: 31.08.2023 - 17:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu’nun soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’deki sosyal yardımların miktarını açıkladı.

Türkiye genelinde 2022'de düzenli ve süreli yardım programlarından toplam 4.4 milyon hanenin faydalandığını açıklayan Göktaş, yabancılara yönelik de bakanlığın Sosyal Uyum Yardımı, Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı ve Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı programları olduğunu ifade etti.

Yabancılara yönelik bahse konu sosyal yardım programlarının yalnızca Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini söyleyen Göktaş, şu bilgileri aktardı:

“Geçici barınma merkezleri dışında ikamet eden, ihtiyaç sahibi, okulun açık olduğu dönemlerde bir ayda dört günden fazla devamsızlık yapmayan, örgün eğitimde okuyan geçici koruma altındaki ve diğer tüm yabancı çocuklara yönelik Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı yürütülmektedir. 2022 yılında Sosyal Uyum Yardımı Programı kapsamında, 325 bin 744 hak sahibine 4.28 milyar TL, Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı Programı kapsamında 490 bin 490 kişi için 1.73 milyar TL ve Yabancılara Yönelik Şartlı Eğitim Yardımı Programı kapsamında 667 bin 325 fayda sahibi için 457.8 milyon TL tutarında ödeme yapılmıştır.”

Göktaş’ın paylaştığı verilere göre, 2022'de Türkiye’de AB yardımlarından faydalanan yabancı sayısı toplam 882 bin 966 kişiye ulaşırken, toplam yardım tutarı da 6,5 milyar TL’yi bulmuş oldu.