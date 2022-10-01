Engelli bireylere 'kredi mi, siz mi' şeklinde bakılıyor
Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür, 2019’da başlattıkları “Engelsiz Bankacılık” projesiyle ilgili olarak dün işbirliği paydaşlarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek ulaştıkları noktayı anlattı.
Konuya “hak temelli” ve “basiretli, danışman ve sorumlu bankacılık” anlayışıyla yaklaştıklarını vurgulayan Gür, “Sunduğumuz tüm hizmetlerin herkes tarafından kolaylıkla ulaşılabilmesini temel hedefimiz kabul ediyoruz. Toplum için değer yarattıkça kendimizi başarılı göreceğiz” dedi.
Bankada fiziksel ve dijital olarak önemli altyapı düzenlemeleri yaptıklarını, zorunlu eğitimler düzenlediklerini anlatan ve sürekli geliştirdikleri “Bankacılık Terimleri Sözlüğü”nü hizmete sunduklarını vurgulayan Gür, ayrıca konuyu Türkiye Bankalar Birliği’ne taşıyarak bu yıl önemli bir çalıştay gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sorular üzerine mevzuat ve uygulamadaki sorunlara ilişkin görüş belirten isimlerden Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği’nden, araştırmacı Hakan Özgül, “Örneğin kredi için başvuran engelliye ‘kredi mi, siz mi’ şeklinde bakıldığını görebiliyoruz. Bu tür yaklaşımları ‘sağlamcılık ideolojisi’ olarak tanımlıyoruz. Çok yaygın bu” derken, Parıltı Derneği Başkanı Yardımcısı, Microsoft Erişilebilirlik Ekibi Proje Yöneticisi Duygu Kayaman şunu anlattı: “Görme engelli biri olarak bir sözleşmeye adımı yazmam istendi. Oysa buna gerek yok.”
Video Haberler
- Ekmek poşeti klipslerinden 'kadın' figürü
- Özel çocuklar, eski çorapları bebeğe dönüştürdü
- Türkan Şoray, adının verildiği pamuğun hasadına katıldı
- Şanlıurfa'da bağ bozumu mesaisi
- 2. el kıyafetlere gençlerin ilgisi yüksek
- Ankara’da yoğun sis etkili oldu
- Balık Çalarken Görüntülenen Leyleğin, Kedilerle Mücadele
- 'Kum zambakları' görsel şölen sunuyor
- Lice’de milyonluk ‘Pomeranian’ çiftliği kurdu
- Motosikletin yaninda köpeği koşturan şüpheliye ceza
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilmediğimiz kirli bir pazarlık dönüyor
- Ünlü sunucu canına kıydı
- 'Gereğini yapıyor' sözlerine yanıt
- 'Seni yanımıza aldırtırsam, yüzüme tükürsünler'
- Bol keseden saçtılar!
- Orhan Gencebay: Aleyna'ya ödül vereceğimi bilmiyordum
- İki isimden kritik görüşme
- İYİ Parti'den kurultay kararı
- Kritik eşiğin altını gördü!
- 'Kara kara düşünüyorlar'