Engelli maaşı ne kadar oldu? Asgari ücrete gelen zam sonrası engelli maaşı, işsizlik ödeneği, GSS primi ne kadar oldu?

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 12:39

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni asgari ücret rakamıyla, engelli aylığı, işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik yaşandı. Peki, asgari ücrete gelen zam sonrası, engelli maaşı, işsizlik ödeneği, GSS primi ne kadar oldu?

YENİ ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücretle yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı bin 124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı bin 687 lira, engelli yakını aylığı da bin 124 lira oldu.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 588 lira, en yükseği ise 5 bin 176 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

GSS PRİMLERİ NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen 194 lira 13 kuruşun ödenmesi gerekecek.



STAJ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Staj ücreti de yeni asgari ücretle yükselecek. Bu rakam 20'den az çalışanı olan iş yerlerinde 825 lira, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 1650 lira olarak uygulanacak.



KIDEM TAZMİNATI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.



