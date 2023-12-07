Engelli ve yaşlı aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayına ilişkin toplam 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığı hak sahiplerinin hesaplarına 7 Aralık 2024 Perşembe günü itibariyle yatırdıklarını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 07.12.2023 - 10:42
Engelli ve yaşlı aylıkları yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz" ifadesini kullandı. 

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI HESAPLARA YATTI

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu ay hak sahiplerine 1 milyar 437 milyon lira engelli aylığı ile 1 milyar 777 milyon lira yaşlı aylığı ödemesi yapacaklarını belirtti. 

Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti: 

"Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda aralık ayına ilişkin 3 milyar 214 milyon lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına itibarıyla yatırıyoruz." 

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.




Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Yaşlı ve engelli Yaşlı ve engelli aylığı

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