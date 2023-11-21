İş makinesinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti!
Büyükçekmece'de geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Ekinoba Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde yapılan kaldırım çalışması sırasında S.G.'ye (72) kepçe çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA!
Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde S.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi, kepçe operatörü ise polis tarafından gözaltına alındı.
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