İş makinesinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti!

Büyükçekmece'de geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 16:20
İş makinesinin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Ekinoba Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde yapılan kaldırım çalışması sırasında S.G.'ye (72) kepçe çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KEPÇE OPERATÖRÜ GÖZALTINDA!

Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde S.G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi, kepçe operatörü ise polis tarafından gözaltına alındı.


Büyükçekmece çarptı gözaltı İstanbul kepçe operatör iş makinesi

İlgili Haberler

İstanbul’da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul’da İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti
Nefes borusuna ceviz kaçan kadın hayatını kaybetti

Nefes borusuna ceviz kaçan kadın hayatını kaybetti
Yürüyüş yapan kadın falezlerden düştü!

Yürüyüş yapan kadın falezlerden düştü!

En Çok Okunan Haberler