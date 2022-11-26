Enpara'dan uyarı: Yarın kartınızı kullanamayacaksınız!
Enpara.com mobil bankacılık üzerinden müşterilerine uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, 27 Kasım Pazar günü müşterilerin kartlarını ve kanalları kullanamayacağı bildirildi.
Bankacılık hizmetlerinden faydalanan binlerce kişiyi ilgilendiriyor. enpara.com mobil bankacılık üzerinden 27 Kasım Pazar günü müşterilerin kartlarını ve kanalları kullanamayacağı bildirildi.
Enpara'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
27 Kasım Pazar günü 06:00-7:00 saatleri arasında sistemlerimizde bakım çalışması yapacağız. Bu sırada kartlarınızı ve kanallarımızı kullanamayabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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