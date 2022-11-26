Enpara'dan uyarı: Yarın kartınızı kullanamayacaksınız!

26 Kasım 2022 Cumartesi, 12:47

Bankacılık hizmetlerinden faydalanan binlerce kişiyi ilgilendiriyor. enpara.com mobil bankacılık üzerinden 27 Kasım Pazar günü müşterilerin kartlarını ve kanalları kullanamayacağı bildirildi.

Enpara'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

27 Kasım Pazar günü 06:00-7:00 saatleri arasında sistemlerimizde bakım çalışması yapacağız. Bu sırada kartlarınızı ve kanallarımızı kullanamayabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.