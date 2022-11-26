Enpara'dan uyarı: Yarın kartınızı kullanamayacaksınız!

Enpara.com mobil bankacılık üzerinden müşterilerine uyarıda bulundu. Yapılan uyarıda, 27 Kasım Pazar günü müşterilerin kartlarını ve kanalları kullanamayacağı bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2022 Cumartesi, 12:47
Enpara'dan uyarı: Yarın kartınızı kullanamayacaksınız!
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Bankacılık hizmetlerinden faydalanan binlerce kişiyi ilgilendiriyor. enpara.com mobil bankacılık üzerinden 27 Kasım Pazar günü müşterilerin kartlarını ve kanalları kullanamayacağı bildirildi.

Enpara'dan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

27 Kasım Pazar günü 06:00-7:00 saatleri arasında sistemlerimizde bakım çalışması yapacağız. Bu sırada kartlarınızı ve kanallarımızı kullanamayabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.


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