Ipsos: Her 10 kişiden 7’sinin kredi kartı var

19 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu’ndan derlenen verilerle eylül ayında; kredi kartı kullanan bireylerin kart kullanımındaki tutum ve davranışları inceledi. Buna göre, bireylerin yüzde 61’inin kendine ait bir kredi kartı bulunmakta. Yüzde 9’unun ise kullanmakta olduğu bir ek kart var. Toplamda kredi kartı kullanan bireylerin oranı ise yüzde 70.

BİREYLERİN YARISINA YAKINI DÖNEMLİK KART BORÇLARININ TAMAMINI ÖDÜYOR

Dönemlik kart borcunun tamamını ödediğini söyleyen kart sahiplerinin oranı yüzde 46 iken, yüzde 21’i dönemlik borcun biraz azını yatırdığını belirtiyor. Minimum tutarı ödeyenlerin oranı ise yüzde 26.

SADECE NAKİT ÖDEMEYİ TERCİH EDENLERİN ORANI YÜZDE 14

Her 10 kişiden 9’u alışverişlerinde kredi karı kullanıyor. Alışverişlerin hemen hemen tamamında kredi kartı kullan bireylerin oranı yüzde 49. Bu kişilerin çoğunlukla kredi kartı tercih etmesinden temel sebep gelirlerinin nakit ödeme yapmak için yeterli olmaması (yüzde 55) ya da ödemeleri bir sonraki aya erteleyebilmesi (yüzde 32). Alışkanlık olduğu için hep kredi kartı kullananların oranı ise yüzde 36.

KREDİ KARTI İLE ALIŞVERİŞLERDE TAKSİTLİ ÖDEME TERCİHİ YÜZDE 71.

Eğer taksitli ödeme imkanı varsa kredi kartı sahiplerinin yüzde 71’i alışverişlerinde taksitli ödemeyi tercih ediyor. Her zaman tek çekim ödeme yaptığını söyleyenlerin oranı yüzde 25.

"KREDİ KARTI İKİ UCU KESKİN BİR BIÇAK GİBİ"



Ipsos, Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

"Araştırmamıza katılan her on kişiden üçünün bir kredi kartı yok. Bu aslında kredi kartı piyasasında henüz hala gidilecek bir yol olduğunu gösteriyor. Kredi kartı sahibi olan her iki kişiden biri “tüm alışverişlerini” kredi kartı ile yaptığını belirtiyor. Kredi kartı bilinçli kullanım gerektiren bir ürün. Bireyin finansal kapasitesi dahilinde kullanıldığında hiç kuşkusuz çeşitli avantajlar sağlayabiliyor, mesela her on kart sahibinden yedisi taksitli alışveriş imkanlarından faydalanıyor. Öte yandan tüm alışverişlerini kredi kartı ile yapanların yarıdan fazlası bu davranışın nedeni olarak nakit ödeme için gelirinin yetersizliğini belirtiyor. Yüksek enflasyon ile mücadelede kredi kartı iki ucu keskin bir bıçak gibi. İpin ucunun kaçma ihtimali var, kredi kartı kullanıcılarının yüzde 29’u bu duruma yakın, bu kesim ya ancak minimum ödeme tutarını ödeyebiliyor ya da onu dahi ödeyemiyor."