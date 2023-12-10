EPDK 20 şirkete lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 20 şirkete çeşitli piyasalarda yeni lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 4 şirkete üretim lisansı ve 5 şirkete tedarik lisansı, 2 şirkete OSB dağıtım lisansı verilirken 2 şirketin üretim lisansı da sonlandırıldı.
Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında ise 8 şirket şarj ağı işletmeci lisansı aldı.
Petrol piyasasında 1 şirkete ihrakiye teslimi lisansı verildi. Aynı piyasada, 1 şirketin depolama lisansı süresi ise uzatıldı.
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında da 2 şirketin LPG depolama lisansı sona erdirildi.
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