EPDK 2025 yılı elektrik serbest tüketici limitini belirledi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2025 yılı elektrik serbest tüketici limiti 750 kWh olarak belirlendi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), lisans sahibi tüzel kişilerin 2025 takvim yılı için lisansına kayıtlı elektrik üretim miktarının piyasada satabileceği oranını yüzde 50 olarak belirledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararlarına göre ayrıca, elektrik piyasasında serbest tüketici limiti 2025 yılında 750 kWh olarak uygulanacak. Diğer bir karar kapsamında sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında 2025 yılı gelir payı bedeli ton başına 8.35 TL olarak hesaplandı.
Etiketler: #Resmi Gazete #epdk #elektrik #LPG
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