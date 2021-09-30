Erdal Sağlam'dan 'faiz indirimi' uyarısı: Yeni kur ve enflasyon rekorları yolda

30 Eylül 2021 Perşembe, 09:52

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar verdi.

Kararın açıklandığı günden bu yana döviz rakamları hızla yükseldi. Daha önce en yüksek 8,8008 TL’ye kadar çıkan Dolar/TL kuru uluslararası piyasalarda 8,95’i gördü.

TL, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararının ardından değer kaybetmeye devam ederken; gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, 30 Eylül 2021 tarihli, 'Faiz indirimi, yeni kur ve enflasyon rekorları getirecek' başlıklı yazısında, Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi.

Söz konusu kararın ardından, bu yıl sonu için enflasyonda ve kurlarda yeni zirve beklentilerinin ardı ardına dile getirildiğini aktaran Sağlam, "İktidar daha önce deneyimlemesine rağmen, yanlış politikalarda ısrar ediyor" dedi.

Sağlam'ın yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

"Merkez Bankası’nın erken faiz indirimi ardından, bu yıl sonu için enflasyonda ve kurlarda yeni zirve beklentileri ardı ardına dile getiriliyor. Bununla birlikte 2021 yılı büyüme oranları tahminleri de yükseltiliyor."

"1 puanlık faiz indirimi ardından indirimlerinin devam edip etmeyeceği de tartışma konusu. Özellikle yabancı bankalar, “Hiç olmaması gereken bu dönemde bile faiz indirimi yapıldığını” gerekçe göstererek yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın 1’er puanlık indirimlerine devam edeceği beklentilerini dile getiriyor. Bazı yabancılar bunun yıl sonuna kadar 2 puanı bulacağını, bazısı ise 3 puanı bulup yıl sonunda politika faizinin yüzde 15’e kadar inebileceğini tahmin ediyor."

'DOLAR/TL, 2022 SONUNDA 10.40'I GÖREBİLİR'

"Faiz indirimi ardından dün en son tahmini açıklayan İtalya’nın en büyük bankası UniCredit, yıl sonuna kadar Merkez Bankası’nın 300 baz puan daha faiz indirmesini ve dolar/TL kurunun yıl sonunda 9.30’a yükselmesini beklediklerini açıkladı. 2022 yılı sonunda ise dolar kurunun 10.40 TL’ye çıkacağını tahmin ediyorlar. Unicredit’in Avro/TL tahmini ise 2021 sonu için 11.07, 2022 sonu için 12.69 oldu. Banka, Merkez Bankası politika faizinin 2022 sonunda ise yüzde 14.50’ye gerileyeceğini öngördü."

'KREDİ BÜYÜMESİ ARTABİLİR'

"Unicredit Türkiye için ekonomik büyüme tahminini 2021 yılı için yüzde 7.5’ten yüzde 9.7’ye, 2022 için yüzde 3.5’ten yüzde 5.5’e yükseltti. Faiz indirimlerine paralel olarak 2022 yılı kredi büyümesinin artacağını bekliyorlar."

"İktidar daha önce deneyimlemesine rağmen, yanlış politikalarda ısrar ediyor. İş kesimi, özellikle sanayiciler ise yanlıştan artık vazgeçilmesini istemek zorunda kalıyor. Bu yakınmaların önümüzdeki dönem artmasını bekliyorum."

Erdal Sağlam'ın yazısının tamamını okumak için tıklayın.