Erdemir temettü kararını açıkladı
Erdemir Genel Kurulu, hisse başına brüt 0.5 lira temettü dağıtılmasını onayladı.
Erdemir'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün yapılan açıklamada kar payı dağıtımına ilişkin hususların, şirketin 28 Mart tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylandığı belirtildi.
Erdemir 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada hisse başına brüt 0.5 lira temettü dağıtılmasını teklif etmişti.
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