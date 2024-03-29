Erdemir temettü kararını açıkladı

Erdemir Genel Kurulu, hisse başına brüt 0.5 lira temettü dağıtılmasını onayladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:36
Erdemir temettü kararını açıkladı
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Erdemir'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün yapılan açıklamada kar payı dağıtımına ilişkin hususların, şirketin 28 Mart tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylandığı belirtildi.

Erdemir 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada hisse başına brüt 0.5 lira temettü dağıtılmasını teklif etmişti.


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