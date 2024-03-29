Erden Timur medya patronu oldu

Türkiye’deki yayınını 2020 yılında sonlandıran Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes’un Türkiye lisansörü Erden Timur’un şirketi TMR Yayıncılık oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 13:52
Erden Timur medya patronu oldu
Abone Ol google-news

İş ve ekonomi dergisi Forbes’un yeni sahibi, 2020 yılında 400 milyon dolar servetiyle Forbes’un Türkiye’nin En Zengin 100 insanından biri olan Erden Timur oldu.

Amerikan iş ve ekonomi dergisi Forbes’un Medya Grup Başkanlığı’nı daha önce de dergiyi yöneten Burçak Güven üstlendi. TMR Yayıncılık, Forbes Türkiye’nin ilk sayısını haziran ayında çıkaracak. Daha sonra dijital kanallar devreye girecek.

Forbes, 1917 yılında kuruldu. 2014 yılından bu yana Hong Kong merkezli yatırım grubu Integrated Whale Media Investments'a ait. Forbes Dergisi, finanstan pazarlamaya, iletişimden teknolojiye birçok içerikle yayınlanan derginin merkezi New Jersey’de. Dergi ayrıca teknoloji, iletişim, bilim, siyaset ve hukuk gibi ilgili konularda da raporlar sunuyor.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Forbes çeşitli konular hakkında hazırladığı sıralı listelerle de biliniyor. En zengin Amerikalılar (Forbes 400), dünyanın en büyük şirketleri (Forbes Global 2000) ve dünyanın en zenginleri (World Billionaries) listeleri bunlar arasında. 27 dilde yayın yapan Forbes, 2005-2020 tarihleri arasında Türkiye’de yayın hayatını sürdürdü.


Forbes haberleri erden timur haberleri servet haberleri

İlgili Haberler

Erden Timur'dan PFDK'ya sert tepki: 'Sevkler niye yapılmıyor'

Erden Timur'dan PFDK'ya sert tepki: 'Sevkler niye yapılmıyor'
Erden Timur'dan olay görüntüler hakkında açıklama: 'Önceden kurgulanmış bir şey...'

Erden Timur'dan olay görüntüler hakkında açıklama: 'Önceden kurgulanmış bir şey...'
Erden Timur'un acı günü!

Erden Timur'un acı günü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Bursa Büyükşehir Başkanı Aktaş malvarlığını açıkladı: Oğlunun 26 milyonluk şirketine ortak!

AKP'li Bursa Büyükşehir Başkanı Aktaş malvarlığını açıkladı: Oğlunun 26 milyonluk şirketine ortak!
Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da yıldızlaşmaya devam ediyor!

Barış Alper Yılmaz Galatasaray’da yıldızlaşmaya devam ediyor!
‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’

‘AK Gençlik Ocakları’nın yöneticisinden itiraf: ‘İçişleri Bakanlığı’nın izni olmadan taktık’
Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet final umudunu sürdürmek için sahaya çıkıyor
Turgut Altınok'tan malvarlığı açıklaması: 'Tapularla ilgili belgeleri verecekler'

Turgut Altınok'tan malvarlığı açıklaması: 'Tapularla ilgili belgeleri verecekler'
AKP’li Belediye Başkanı’nın aldığı kadrolu eşekler kayıp

AKP’li Belediye Başkanı’nın aldığı kadrolu eşekler kayıp
AKP'li Rümeysa Kadak o anları paylaştı... Murat Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'

AKP'li Rümeysa Kadak o anları paylaştı... Murat Kurum'un eşine: 'Onun eşine aşığım'
Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 28 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi, çeyrek altın ve 10 bilezik hangi gelinin oldu? 28 Mart 2024 Cuma Gelinim Mutfakta puan durumu