Erden Timur'dan olay görüntüler hakkında açıklama: 'Önceden kurgulanmış bir şey...'

Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:47

Güncelleme: 26.03.2024 - 16:50

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, sarı-kırmızılı takımın Antalya kampında bir basın toplantısı düzenledi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erden Timur, Merkez Hakem Kurulu'ndaki toplantıya ait görüntülerle ilgili açıklamalar yaptı.

Timur'un açıklamaları şu şekilde:

"Dün yayınlanan görüntüleri yayan hesabın önceden farklı bağlantıları varmış. Hatta FETÖ ile bağlantılı olduğu söylenen bir hesap üzerinden bir şey yayınlanıyor. Kesilip, biçilip bir kısmı yayınlanıyor. Hakkı yenen de, hakkı gasp edilen de aynı şeyleri söylüyor. Medyada objektif yorumlar yapılmıyor. Farklı takımlardaki yöneticiler çok daha ağır açıklamalar yapıyor. Hakemler, TFF üzerine çok ciddi baskı uygulanıyor. TFF dik duramıyor. Bugünkü hareketleri, görüntülerin tamamının yayınlanması ise takdire şayan. Sadece hakemin izlemeye çağrıldığı pozisyonların kayıtları değil, VAR kayıtlarının tüm detayları paylaşılsın. Biz bunu istiyoruz. Tüm VAR kayıtları ve seminerler açıklansın, şeffaf olsun."

"KİM MANİPÜLE EDİYOR AÇIKLANMALI"

"Gerçekten kayrılarak, 90+'larda 8-10 puan alan bir takım var. Her hatadan sonra mağdur gibi açıklamalar yapılıyor. Olunamayan şampiyonluklara neden bulmak için bu kadar manipülasyon bu işi bambaşka noktaya götürüyor. Bu kaygı ve korku imparatorluğu çökmeden, insanlara psikolojik baskıyla yapılan zulüm sona ermeden bu işi çözemeyiz. Bunun için de şeffaflık gerek. Türk futbolu için cesur davranalım. Tek çözüm her şeyi şeffaflaştırmak. Aksi halde kirli eller içeride bilgiyi sızdırıyor. Oradan Amerika'ya gidiyor. Kirli bir organizasyon buraya getiriyor. Bu kirliliklerin son bulması için tek çözüm şeffaflık."

"Önceden kurgulanmış bir şey TFF'den sızdırılıyor, kırpılıyor. İki tane maç var. Biz çıkıp konuşmuyoruz bile. İletişim fakültesi olan değerli üniversitelerimiz kulüplerin iletişim süreçlerini incelesinler. Kim bu işi gerçekten geriyor, kim manipüle ediyor, kim medyaya baskı yapıyor bunların da açıklanması lazım."

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDA YAŞANANLAR

"İki takım da Türk futbolunun en önemli kulüplerinden. Kimsenin tırnağının kanamasından kıymetli değil hiçbir şey. Birisine bişey olacaksa şampiyonluğun hiçbir önemi yok. Herkes karşısındakini kardeşi, çocuğu olarak görsün. Galatasaray - Fenerbahçe maçı inşallah düzgün bir şekilde oynansın."

"Çok boyutlu bir olay. Taraftarın sahaya girmemesi gerekiyor. Maç içerisindeki olaylar var. Suların atılması. Başka maçlarda da oldu. Birçok statta oldu. Sahaya giren taraftar etkisiz hale getirilmişken bırakın futbolu, dışarıda bile yere düşmüş insana vurulmaması gerekiyor. Etkisiz hale getirilmişken üstüne atlanması, tekme atılması da yanlıştır."

"KİM KAVGAYA KARIŞTIYSA PFDK'YE SEVK EDİLMELİ"

"PFDK sevklerinde sürekli oyuncu sayısının azaltılacağı söyleniyor. Olaya karışan insanları sevk edersiniz, ayıklama yaparak sevk edemezsiniz. Kim kavgaya karıştıysa sevk edilmeli. Yerdeki insanlara vuran, koşan insanlara döner tekme atanlar... Sevklerin iki günde yapılması gerekirken baskı yüzünden bunlar oluyor. Neyse adil olan o olsun. Hukuki olan şey; müfettişlerin bu olaya karışan herkesi PFDK'ye sevk etmesidir. Duyduğumuz şu; sayı gitgide azaltılıyor. Önce 4'e düşürülmüş, şimdi de 3'e düşürülmeye çalışılıyormuş"

"ZİYECH DE DAHİL BİRÇOK OYUNCUMUZUN TALİPLİSİ VAR"

"Sezon sonunda taliplisi olan birçok oyuncumuz var. Ziyech de bunlardan birisi. Oyuncu transferi organizasyon işi. Scout ekibi liste oluştuyor ve hocamız o liste içinden seçim yapıyor. Yönetici olarak bizim vazifemiz seçilen oyuncu doğru fiyata getirebilmek. Seferovic herkesin beğendiği bir oyuncuydu ama uymadı bize. Biz de onu 1 milyon Euro gibi bir maliyetle geri ödedik. Angelino da olmadı ve 750 bin euro ödedik çıktık. Ziyech de dahil birçok oyuncumuzun taliplisi var. İnşallah kazandırarak gidecekler."

"FENERBAHÇE'NİN LİGDEN ÇEKİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Fenerbahçe'nin ligden çekileceğini düşünmüyorum. Tabii ki kendi kararları. Neden bunlar tartışılıyor? 'Bize haksızlık yapılıyor' diyorlar. Bir taraftan biz de diyoruz ki 'bize çok daha fazla haksızlık yapılıyor', başka takımlar da öyle diyor."

YABANCI HAKEM ÖNERİSİ

"Yabancı hakem Süper Kupa maçını yönetsin diyorsunuz. Yönetsin, bizim için bir sorun yok ama yabancı hakemin de evine insan göndermek yok, AVM'de çevirmek yok. 3 tane belirleyelim yabancı hakem, gelsin tüm maçların röntgenini çeksin. Geçmiş yılların hepsi yapılsın hadi? Neden kabul etmiyorsunuz?"