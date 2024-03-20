Erden Timur'un acı günü!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez vefat etti.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un kayınvalidesi Hatice Gönül Sönmez hayatını kaybetti.
Sönmez'in cenazesi, 20 Mart Çarşamba günü öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zeytinburnu Merkez Efendi Camii'nden kaldırılacak.
Aynı günün akşamı saat 20.30'da Nef Bebeköy'de taziyeler kabul edilecek ve duası okunacak.
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