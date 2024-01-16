Erdoğan açıkladı: Emekli maaşlarındaki artış belli oldu

Yayınlanma: 16.01.2024 - 19:15

Güncelleme: 16.01.2024 - 19:19

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe’de toplandı. Yılın ilk Kabine toplantısı 4 saat sürdü.

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, Kabine toplantısından çıkacak kararda. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirilme yapılmasına yönelik çalışmaya son şeklin Kabine'de verilmesi bekleniyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Emeklilerle ilgili düzenleme anlamlı. Cumhurbaşkanımıza farklı alternatifler sunduk. Açıklama taktiri kendisinde." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından kameraların karşısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel büyümenin düşük seviyelerde gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye olarak biz kendi hedeflerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak, yatırım, üretim, istihdam, ihracat yoluyla büyümeye devam edeceğiz. Her küresel kriz, Türkiye'nin önüne fırsatlar getirmektedir.

Hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadelemizde milletimizin yardımını bekliyoruz. Bu meselenin teknik boyutu kadar psikolojik boyutu da önemlidir. Çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere insanımızın refah düzeyini artırmak için çalışıyoruz. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutmaya devam edeceğiz.

2024 yılının ilk 6 ayı için memur emeklisi aylıklarında yüzde 49,25, SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarında ise yüzde 37,57 artış oldu. Daha düşük artış alan SSK ve Bağkur aylıklarına ilave yüzde 5 daha ilave yapacağımızın müjdesini veriyorum. Bütçe imkanlarımızı zorlama pahasına da olsa emeklilerimizi asla darda bırakmıyoruz. SSK ve Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz.

2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Amacımız bu vesileyle emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak yeni hizmetleri devreye almaktır."