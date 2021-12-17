Erdoğan açıklamıştı: Asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2022 asgari ücret tutarı
Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği yeni asgari ücreti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki 2022'deki asgari ücret tutarı ne kadar? İşte 2022'nin asgari ücreti... Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret kaç lira oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası Türk Lirası, yabancı para birimleri karşısında kayıp üzerine kayıp yaşıyor.
Bu durum, asgari ücretle geçinen milyonlarca yurttaşın maaşlarının erimesine ve alım güçlerinin ciddi oranda düşmesine neden oldu.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI YAPMIŞTI
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Çalışanlarımızı enflasyona yedirmeyiz" açıklaması sonrası kulislerde, asgari ücrete astronomik oranda zamlar yapılacağı konuşulmuştu.
ASGARİ ÜCRETTE MUTABAKAT SAĞLANAMAMIŞTI
Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun geçen hafta başladığı toplantılarda herhangi bir mutabakat sağlanamadı.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI GECİKTİ
Bunun üzerine gözler, pazartesi günü yapılacak toplantıya çevrildi ancak oradan da beklenen haber gelmedi.
ASGARİ ÜCRET CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANACAKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, asgari ücrette artış oranını bugün Saray'da açıklayacağı duyurulmuştu.
ERDOĞAN, ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Saray'da yaptığı konuşmada asgari ücreti açıkladı. İşte 2022 yılının asgari ücret oranı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücreti 4 bin 253 lira olarak açıkladı.
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