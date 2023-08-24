Erdoğan: 'Emeklilerle ilgili gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız'

Yayınlanma: 24.08.2023 - 16:18

Güncelleme: 24.08.2023 - 16:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Enflasyonun insanların hayatında yol açtığı sıkıntıları giderecek adımları kararlılıkla attıklarını belirten Erdoğan, alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarını görmeye başladıklarını söyledi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Daha geçen aya kadar en fazla eleştiri konusu olan otomobil piyasasında fiyatlar yavaş yavaş stabilize oluyor. Emlak ve kira piyasası da yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fahiş fiyat balonu söndükçe milletimiz daha çok rahatlayacaktır. İhracat, istihdam ve yatırımlar noktasında zaten bir sorunumuz yok.

Emeklilerimizden gelen serzenişlerin farkındayız. İnşallah bu konuda da gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Üniversiteli gençlerimize ve ev hanımlarına meydanlarda verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah onları da tek tek yerine getireceğiz.

Emlak ve kira piyasası yakında dengeye kavuşacaktır. Özellikle bazı ürünlerde tamamen açgözlülükten kaynaklanan fiyat balonu söndükçe milletimiz daha da rahatlayacak."



