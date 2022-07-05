Erdoğan, 'enflasyona ezdirmedik' demişti: Enflasyon emekçiyi ezdi geçti

05 Temmuz 2022 Salı, 04:00

Haziran ayıyla ilgili açıklanan enflasyon rakamları, iktidarın “emekçiyi enflasyona ezdirmedik” söylemini boşa çıkardı:

Memur: Memur ve memur emeklilerine yıl başında yüzde 5 toplu sözleşme, yüzde 2.5 ekle birlikte toplam yüzde 7.5 zam verildi. 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 geldi ve 34.85 puanlık fark oluştu. Yılın ikinci yarısı için ise sözleşme zammı yüzde 7 olacak. Enflasyon farkı ile maaşlarda yüzde 41.69 artış olacak. “Enflasyon farkı”nın geçen altı aydaki erimeyi işaret ettiğini belirten sendikalar durumu “sıfır zam” olarak değerlendiriyor.

Memur ve memur emeklilerine yıl başında yüzde 5 toplu sözleşme, yüzde 2.5 ekle birlikte toplam yüzde 7.5 zam verildi. 6 aylık enflasyon yüzde 42.35 geldi ve 34.85 puanlık fark oluştu. Yılın ikinci yarısı için ise sözleşme zammı yüzde 7 olacak. Enflasyon farkı ile maaşlarda yüzde 41.69 artış olacak. “Enflasyon farkı”nın geçen altı aydaki erimeyi işaret ettiğini belirten sendikalar durumu “sıfır zam” olarak değerlendiriyor. İşçi emeklisi: İşçi ve Bağ-Kur emeklisi gerçekleşen 6 aylık TÜFE’ye göre zam alıyor. Bu nedenle bu kesimin ücretlerinde 1 Temmuz itibarıyla yüzde 42.35 artış olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklinin maaşı normalde 3 bin 500 liranın altındaysa, 3 bin 500’e tamamlanıyor. Maaşı yüzdelik zamlarla 3 bin 500 liraya ulaşana kadar başka bir artış yapılmıyor.

İşçi ve Bağ-Kur emeklisi gerçekleşen 6 aylık TÜFE’ye göre zam alıyor. Bu nedenle bu kesimin ücretlerinde 1 Temmuz itibarıyla yüzde 42.35 artış olacak. Ayrıca en düşük emekli aylığı 3 bin 500 liraya çıkarıldı. Emeklinin maaşı normalde 3 bin 500 liranın altındaysa, 3 bin 500’e tamamlanıyor. Maaşı yüzdelik zamlarla 3 bin 500 liraya ulaşana kadar başka bir artış yapılmıyor. Kamu işçisi: Kamu işçileri için geçen yıl imzalanan çerçeve sözleşmede bu yıl için 6 aylık dönemlerde yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmişti. Bu işçilerin ilk 6 ayda yüzde 37.35 enflasyon farkı oluştu. İkinci altı ayda yüzde 5 toplu sözleşme zammı ile birlikte ücretlerde yüzde 42.35 artış olacak.

VERGİYE GİDECEK

Öte yandan ücretlerde bu gelişmeler yaşanırken, iktidar gelir vergisi matrahlarını artırmadığı için çalışanlar hızla bir üst vergi dilimine girecek. Sonuçları değerlendiren isimlerden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyonun maaş ve ücretleri erittiğini, alım gücünü düşürdüğünü, gelir dağılımındaki adaletsizliği büyüttüğünü belirtti. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de ilk 6 ayda maaşların resmi olarak 2 bin 382 TL eridiğini vurguladı. KESK ise tüm kamu emekçilerine, emeklilere yüzde 86 enflasyon farkı ödenmesini istedi ve yeni sözleşme masası çağrısı yaptı.