Erdoğan, enflasyonda düşüş için o döneme dikkat çekti

Yayınlanma: 02.06.2024 - 09:56

Güncelleme: 02.06.2024 - 09:56

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ekonomide verilerin güzel geldiğini belirten Erdoğan, enflasyonda düşüş yılın ikinci yarısına dikkat çekti.

Enflasyona ilişkin konuşan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ekonomide veriler güzel gelmeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte 5.7 oranında büyüdü. Üst üste 15 çeyrek büyümüş oldu. Çalışanların büyümeden aldığı pay asgari ücrete yapılan ara zamların etkisiyle rekor seviyeye ulaştı. Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren iniş trendine inecek. Hayat pahalılığını körükleyen fahiş fiyat ve fırsatçılık sorununda yeni düzenleme ile elimiz güçlendi. Diğer konularla ilgili gerekli adımları atıyoruz. Tuzu kuruların değil, sessiz yığınların sesi, milletin birikmiş sorunlarının çözüm adresi olmaya devam edeceğiz. "