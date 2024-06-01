Son Dakika: İstanbul’un mayıs ayı enflasyonu belli oldu

Son dakika haberleri... İTO İstanbul'un mayıs ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre mayısta perakende fiyatlar aylık yüzde 3,59, yıllık yüzde 82,20 arttı. Toptan fiyatlar, aylık yüzde 2,59 yükselirken; yıllık ise yüzde 61,21 oldu.

İHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 12:51
Son Dakika: İstanbul’un mayıs ayı enflasyonu belli oldu
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'un mayıs ayına dair enflasyon verilerini açıkladı.

2024 Mayıs ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,59, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,59 oranında arttı.

2023 Mayıs ayına göre 2024 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,20, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,21 olarak gerçekleşti.

Mayıs 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre;

Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 7,86, Konut Harcamalarında yüzde 7,07, Giyim Harcamaları grubunda yüzde 6,76, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 3,48, Gıda Harcamalarında yüzde 2,35, Diğer Harcamalarda yüzde 1,36 artış; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,13, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 0,45 azalış gerçekleşti.

Mayıs 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre;

İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde 8,31, Madenler grubunda yüzde 5,13, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 4,28, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 1,41 ve Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,09 artış, Kimyevi Maddeler grubunda ise yüzde 7,40 azalış izlendi. Mensucat grubunda herhangi bir değişim izlenmedi.


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