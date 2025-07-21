Erdoğan imzayı attı: Tarihi anlaşma sona eriyor!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye ile Irak arasında 1973 yılında imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması, 27 Temmuz 2026’da sona erecek. Anlaşma, en son 2010 yılında 15 yıl süreyle uzatılmıştı.

Resmi Gazete’de 20 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan 10113 sayılı kararda, iki ülke arasında 1973’te imzalanan Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması’nın 27 Temmuz 2026 itibarıyla yürürlükten kalkacağı belirtildi. Kararda, anlaşma kapsamındaki protokoller ve ek belgelerin de geçerliliğini yitireceği ifade edildi.

Türkiye ile Irak arasında imzalanan bu anlaşma, yıllar içerisinde farklı protokollerle güncellenmiş ve 2010 yılında yapılan son düzenleme ile 15 yıl süreyle geçerli kalacak şekilde uzatılmıştı.