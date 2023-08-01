‘Erdoğan kızdı’ iddiası: İhracatına yasak geldi!
Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatı, 1 Ağustos’tan itibaren 31 Ekim 2023’e kadar yasaklandı. İddiaya göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, zeytinyağı fiyatını görünce tepki gösterdi ve ihracatın durdurulması talimatı verdi.
Ticaret Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri’ne sözlü olarak 1 Ağustos’tan 31 Ekim 2023’e kadar dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının yasaklandığını bildirdi.
Ekonomim’den Ali Ekber Yıldırım’ın haberine göre, karar ile ilgili resmi yazının daha sonra gönderileceği belirtildi. İhracatçıların dökme ve varilli yağ ihracat beyannameleri kabul edilmiyor.
İddiaya göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi marketlerindeki zeytinyağı fiyatını görünce tepki göstererek halkın yağ tüketmesi için ihracatın durdurulması talimatı verdiği ifade ediliyor.
Tarım Kredi’de 1 litre naturel sızma zeytinyağı 199 TL ile 279 TL arasında değişiyor.
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