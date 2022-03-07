Yağ almak isteyen yurttaşlara hakaret eden Mahmut Dalgalı hakkında yeni gelişme

07 Mart 2022 Pazartesi, 18:43

Ayçiçek yağına gelen fahiş zam ve marketlerde oluşan yağ kuyrukları Türkiye'nin gündemindeki yerini koruyor.

"SİZ ÖLÜN EMİ” DEMİŞTİ"

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, “Ülkede aylarca yetecek yağ stoku bulunduğu halde, ayçiçeği tedarikinde sıkıntı olabileceği ihtimalinden korkup marketlere saldıran aç gözlüler! Siz ölün emi” demişti.

"BEN YORULDUM"

Dalgalı paylaşımı kendisinin yapmadığını öne sürmüş, paylaşımdan haberi olmadığını iddia etmişti. Dalgalı'nın emekliye ayrılma kararı aldığı öğrenildi. Dalgalı sosyal medyadan kendisini eleştiren bir şahsa, “Ben yoruldum. Bu hafta emekliliğimi isteyeceğim” yazdı.



