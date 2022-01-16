Erdoğan, 'sert iniş' demişti: 20 bin TL ile Ay’a!

16 Ocak 2022 Pazar, 02:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şubat 2021’de Milli Uzay Programı Tanıtım Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, programdaki birincil ve en önemli hedeflerinin Cumhuriyetin 100. yılında Ay’a ilk teması gerçekleştirmek olduğunu belirterek, “İnşallah Ay’a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız ay programı ile bu hedefi iki aşamada tamamlamayı planlıyoruz. İlk aşamada, 2023 yılı sonunda yakın Dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” demişti. Yatırım programında ise Milli Uzay Programı 1. Safha çalışmaları için bu yıl sadece 20 bin liralık yatırım öngörülmesi dikkat çekti.

270 MİLYON TL HARCANDI

Programa göre, Türkiye Uzay Ajansı’nın toplam proje tutarı 2.3 milyar TL. Geçen yıl itibariyle 273.1 milyon TL harcama yapıldı. Bu yıl 18.7 milyon TL daha harcama öngörülüyor. Proje tutarı 3.5 milyon TL olan Uzay Teknolojileri Etüt ve Projelendirme İşleri bu yıl yapılacak 2.1 milyon liralık harcama ile sona erecek. eXTP Uydusu geniş alan izleme ve uygulama yazılımının toplam 9.8 milyon TL olan proje tutarı için bu yıl 1.7 milyon TL yatırım yapılacak. Geçen yıl başlatılan ve 2024’te sona ermesi hedeflenen Milli Uzay Programı 1. safha çalışmalarının proje tutarı 2.2 milyar TL. Geçen yılın sonu itibariyle toplam 270 milyon TL harcama yapıldı. Bu yıl ise bu kapsamda sadece 20 bin TL harcama yapılacak. Bu “hızla” aya 2023’te nasıl ulaşılacağı tartışma konusu oldu.

Öte yandan Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı için 20 bin lira ayrıldığına ilişkin iddiaları yalanladı

