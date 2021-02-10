Milli Uzay Programı'na böyle yanıt verdiler: "Bu haberi okumadan uzaya gitmeyin"

10 Şubat 2021 Çarşamba, 11:22

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), iktidarın açıkladığı 'Milli Uzay Programı’na AKP'ye yakın Takvim gazetesinin geçtiğimiz günlerdeki "Bu haberi okumadan markete girmeyin, çıkarken üzülmeyin" manşeti üzerinden yanıt verdi.

DEVA Partisi, gazetenin manşetini sosyal medya hesabından değiştirilerek hazırlanmış “Bu haberi okumadan uzaya gitmeyin” başlığıyla paylaştı.

Takvim gazetesine benzetilen bu görselde şu ifadeler yer adı:

"Her ay binlerce kepenk kapanıyor.

Her ay faturalar katlanarak artıyor.

Her ay ucuz ekmek kuyrukları daha da uzuyor.

Her ay on binlerce kişi işsiz kalıyor.

Her ay daha fazla genç ülkeden gitmek istiyor.

Her ay pazar filesi daha pahalıya doluyor.

Habere ait “Vatandaş ay sonunu getiremiyor” başlığı kullanılan metinde de şöyle denildi:

"Propaganda makinesinin markette nasıl alışveriş yapılacağını önermesine tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “İnatla sürdürülen yanlış para politikalarının sonucunda hem kur hem de enflasyon arttı. Hayat pahalılığının sorumlusu Erdoğan ve ortaklarıdır”



