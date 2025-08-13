Erdoğan 'şube açın' demişti: O market zincirinde rekor zarar!

Gıda enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla kurulan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘şube açın’ talimatıyla destek verdiği Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde maliyetler artarken, zararlar görünür hâle geldi. Erdoğan daha önce zincir market sayısının artırılmasını istemişti; ancak mağaza sayısı artsa da Tarım Kredi’nin finansal yükü büyümeye devam ediyor.

MALİ DENETİM REKOR ZARARI ORTAYA KOYDU

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik Anonim Şirketi’nin Ocak-Haziran 2025 dönemi mali denetimi tamamlandı. Bağımsız denetim şirketinin yaptığı denetimlerin ardından hazırlanan mali rapor, ekonomik krizin etkisini gölgelemek amacıyla çeşitli görevler yüklenen şirketin rekor zarara imza attığını ortaya koydu. Rapor ayrıca, şirketin özkaynaklarının eridiğini de gözler önüne serdi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in bu yılın ilk yarısında yaptığı satışlardan 29 milyar 47 milyon TL hasılat elde ettiği bildirildi. Marketin satışlarının maliyeti ise 25 milyar 544 milyon TL oldu. Şirketin Ocak-Haziran 2025 dönemindeki pazarlama gideri kayıtlara 7 milyar 20 milyon TL olarak geçti. Şirketin net dönem zararına yönelik veriler ise gelir-gider dengesizliğini gün yüzüne çıkardı. Buna göre, 29 milyar TL’lik hasılata karşın Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik, 2025’in ilk yarısında 1 milyar 563 milyon 931 bin TL zarar açıkladı.

FİNANSAL YÜK VE BORÇLAR BÜYÜYOR

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik’in finansal faaliyetlerinden kaynaklı nakit akışları da dikkat çekti. Mali verilere göre, Tarım Kredi Market altı ayda 1 milyar 382 milyon TL’lik faiz ödemesi gerçekleştirdi. Şirketin kısa vadeli banka kredisi borcu 4,6 milyar TL’ye, uzun vadeli banka kredisi borcu ise 2,7 milyar TL’ye ulaştı.

Tarım Kredi Marketlerin özkaynaklarında yaşanan çarpıcı erime de denetim raporuna yansıdı. Şirketin 2024 yılında 3 milyar 999 milyon TL olan özkaynakları toplamı, her geçen gün eriyerek Haziran 2025 itibarıyla 2 milyar 425 milyon TL’ye düştü.

YÖNETİCİLER KRİZDEN ETKİLENMİYOR

Şirketin, 1,5 milyar TL’lik zarara karşı üst düzey yöneticilerine milyonlarca liralık maddi menfaat sağladığı belirlendi. Buna göre, 2024’ün ilk yarısında 7,1 milyon TL olan TK Market yöneticilerinin aldığı maddi menfaatlerin toplamı, 2025’in ilk yarısında 12,9 milyon TL’ye yükseldi.