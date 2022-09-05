Erdoğan talimat vermişti! Tarım Kredi Kooperatifleri indirimi etkisiz kaldı

05 Eylül 2022 Pazartesi, 13:32

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu 2022 ağustos ayı Market Endeksi verilerini açıkladı.

Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Aygül Öner konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Tüketici Birliği Federasyonu, Ocak 2022’den itibaren üç farklı ilde, yedi ayrı markette, paketlenmiş gıda, temizlik ve hijyen ürünlerinden oluşan 37 ürün grubunda yer alan 208 ürün üzerinde yaptığı çalışma ile TBF Market Endeksi verilerini oluşturmakta ve sonuçlar her ay kamuoyu ile paylaşılmaktadır."

TARIM KREDİ İNDİRİMİ BEKLENEN ETKİYİ OLUŞTURMADI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı marketlerde 15 Ağustos'ta yaklaşık otuz üründe indirime gidildi. Bu indirim ile birlikte diğer zincir marketlerde de fiyatların düşeceği öne sürüldü.

Buna göre, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim uygulanan ürün grupları ile Tüketici Birliği Federasyonu Market Endeksi verileri kapsamındaki zincir marketlerdeki ürün fiyatları karşılaştırıldığında; sadece çamaşır suyunda yüzde 9.68, mercimekte yüzde 9.30 oranında fiyat düşüşünün gerçekleştiği, bulgur, çay, makarna, nohut, süt, şeker, Türk kahvesi ve unda fiyat değişikliğinin olmadığı,aksine ayçiçek yağında yüzde 2,90, bulaşık deterjanında yüzde 4,11, çamaşır deterjanında yüzde 10,69, fasulyede yüzde 29,91, peçetede yüzde 10,85, peynirde yüzde 11,12, pirinçte yüzde 16,48, salçada yüzde 22,26, tavukta yüzde 10,03, yumurtada yüzde 21,50, zeytinde yüzde 25,53 oranında artış gerçekleşmiştir.

FİYATLAR AŞAĞI İNMEDİ

Bu veriler ışığında, Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı marketlerdeki indirimin, sektörün diğer paydaşlarını etkilemediği, zincir marketlerdeki fiyatların aşağı inmesini sağlamadığı görüldü.

MARKET SEPETİ BİN 337.62 TL’YE DOLDU

2022 temmuz ayında 1.264,72 TL’ye dolan market sepeti, ağustos ayında 1.337,62 TL’ye doldu.

Market sepetindeki bir aylık ortalama artış oranı yüzde 5,49 oldu.

8 AYLIK FİYAT ARTIŞI YÜZDE 182.20

2022 Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen yüzde 182,20 oranındaki artış baz alınarak yıl sonu için yapılan simülasyonda, Tüketici Birliği Federasyonu market Endeksindeki artışın yüzde 223,20 civarında olacağı öngörülmektedir.

Ağustos 2022’de fiyatı en çok artan ilk beş ürün grubu;

Ağustos 2022’de fiyatı en çok azalan ilk beş ürün grubu;