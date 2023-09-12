Son dakika... Mehmet Şimşek'ten ihracat açıklaması
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kalıcı refah için ihracat odaklı yatırımların artırılması gerektiğini belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçılara finansman desteğini 1,5 ayda 10 katına yükseltti.
Temmuz ayında yaptığı değişikliklerle yüzde 30 ilave döviz satış şartı ve önden döviz satış şartı gibi koşulları kaldırarak krediye erişim şartlarını kolaylaştıran ve günlük kredi kullandırım limitini 1,5 milyar TL'ye çıkaran TCMB, limiti şimdi de 3 milyar TL'ye yükseltti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ihracat odaklı yatırımın kalıcı refah artışı sağlayacağına vurgu yaptı.
Bakan Şimşek'in açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor. Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak şirketlerimizin küresel piyasalarda sermaye benzeri krediye erişimini sağlayacağız."
Üç aylık bir sürede ihracatçılarımıza günlük kredi limitini 10 kat artırdık. Bu, ihracatı önceliklendirme konusunda ne kadar ciddi olduğumuzu gösteriyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) September 12, 2023
Kalıcı refah artışı için daha çok ihracat odaklı yatırım yapmamız gerekiyor. Orta vadede fiyat istikrarını sağlayarak… https://t.co/RT9rEr15lU
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