Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda asgari ücrete ilişkin konuştu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Enflasyon hakkında konuşan Erdoğan, "Enflasyonla veya fiyat artışıyla sonuçlanan ekonomik sıkıntılar elbette vardır. Sadece kurdaki yükselişe bağlı olarak kimi ürünlerde ortaya çıkan fiyat artışı yatırımı, üretimi doğrudan etkilemez. Ülkemizde yaşanan durum tam da budur. Yani fiyat artışıdır" dedi.
"SÜRDÜRECEĞİZ"
Enflasyona değinen Erdoğan, açıklamalarının devamında asgari ücrette beklenen artış hakkında konuştu. Erdoğan ''Çalışanlarımızı fiyat artışlarına karşı koruma politikamızı asgari ücrette de sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.
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