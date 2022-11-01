Erdoğan'dan, Kolin için 'acele kamulaştırma'

01 Kasım 2022 Salı, 02:00

Tümü Soma Kozluören’de olan taşınmazlar yan yana beş parselden oluşuyor.

Yine Kolin’in işlettiği Deniş açık ocak maden sahasının hemen yanında ve termik santrala yakın bir noktada.

Taşınmazların çevresi ise yemyeşil orman ve makilerle kaplı.