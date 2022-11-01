Erdoğan'dan, Kolin için 'acele kamulaştırma'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Koloğlu Holding Grubu iştiraki Hidro-Gen Enerji’nin işlettiği Soma Kolin Termik Santralı ile ilgili bazı taşınmazlar için “acele kamulaştırma” yapılacak. Gerekçede “gerekli olduğu” yönünde vurgu yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
01 Kasım 2022 Salı, 02:00
Erdoğan'dan, Kolin için 'acele kamulaştırma'
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Tümü Soma Kozluören’de olan taşınmazlar yan yana beş parselden oluşuyor.

Yine Kolin’in işlettiği Deniş açık ocak maden sahasının hemen yanında ve termik santrala yakın bir noktada.

Taşınmazların çevresi ise yemyeşil orman ve makilerle kaplı. 


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