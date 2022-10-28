Resmi Gazete'de yayımlandı: Enerjide acele kamulaştırma kararı

28 Ekim 2022 Cuma, 08:47

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV Denizli RES - Denizli Batı TM Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahı ve bulunduğu yer ile ada ve parsel numaraları gösterilen taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.